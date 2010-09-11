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Подключение контактов на переднюю панель корпуса
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Сообщения: 26926
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Устал от подобных вопросов, создаю тему, которая должна все объяснить.
Начнем с панели управления, то есть включение и прочее.
Этот вариант у 90% мат плат.
Индикатор обращения к жесткому диску 1 - 3 контакты
Световой индикатор питания 2 - 4 контакты
Очистить 5 - 7 контакты
Кнопка включения питания 6 - 8 контакты
Надеюсь все понимают что один ряд получается все четные, другой все нечетные?
У Asus все по другому, но у них четко прописаны буквы напротив контактов и догадываться об их предназначении нетрудно.
Для тех кто испытывает трудности с расшифровкой этих букв:
PLED - Power Led - сигнал питания (светодиод)
SPEAKER - Динамик системный
IDE LED- сигнал работы IDE (HDD) жесткого диска(светодиод)
PWRSW - Power Switch - кнопка питания
RESET - кнопка сброса (прерывание Power Good)
Далее рассмотрим вывод звука на переднюю панель.
Описывать HD я пока не буду, начнем с AC97:
Pin Signal Name Function
1 AUD_MIC Front Panel Microphone input signal Выход микрофона на переднюю панель
2 AUD_GND Ground used by Analog Audio Circuits Земля, масса, минус - как хотите
3 AUD_MIC_BIAS Microphone Power Что то связанное со смещением звука на микрофоне, надеюсь кто то более точно сообщит.
4 AUD_VCC Filtered +5 V used by Analog Audio Circuits 5 вольт питания для звука
5 AUD_FPOUT_R Right Channel Audio signal to Front Panel Выход правого канала на переднюю панель
6 AUD_RET_R Right Channel Audio signal to Return from Front Panel Вход правого канал на переднюю панель
7 HP_ON Reserved for future use to control Headphone Amplifier Зарезервировано для использования в будущем
8 KEY No Pin Бестолковый контакт
9 AUD_FPOUT_L Left Channel Audio signal to Front Panel Выход левого канала на переднюю панель
10 AUD_RET_L Left Channel Audio signal Return from Front Panel Вход левого канала на переднюю панель
Обычно мы имеем колодку или отдельные контакты с загадочными надписями:
1 MIC-VCC,
2 MIC-IN,
3 GND,
4 EAR L,
5 EAR R,
6 LINE L,
7 LINE R
Итак подключаем ваши контакты
Микрофон пока опустим, в дальнейшем распишу.
По поводу звука все просто:
6 LINE L в 9 AUD_FPOUT_L
4 EAR L в 10 AUD_RET_L
7 LINE R в 5 AUD_FPOUT_R
5 EAR R в 6 AUD_RET_R
Учтите что на некоторых системных платах не будет звука при установленных драйверах если не будет джамперов на этих контактах и не подключена передняя панель:
Обладателям Audigy, советую посетить эту страницу.
Контакты USB: спасибо 2503
Главное не перепутать +5 и GND - это крайние контакты.
+5V также обозначается иногда как VCC, а средние DATA - и DATA + на всех новых системных платах +5 вольт располагается с краю контактной площадки, а "земля" около незадействованного контакта, как видно на картинке. На старых системных платах (первые на сокете 478 и старые сокет 370) встречается, когда один ряд перевернут на 180 градусов.
Спасибо 2503
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Отправлено: 08:30, 31-07-2008
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Сообщения: 26926
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stalingrad432006, POWERBTN - это есть POWER SW. Power Led ломаем как сказал Computer master,
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Отправлено: 08:15, 13-09-2008 | #11
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Враг народа
Сообщения: 399
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Computer master, Ment69,
спасибо. Установил, работает. Изначально не хотел наугад вставлять в материнскую плату непонятные контакты напряжения, дабы не убить ее. Решил посоветоваться со знающими людьми.
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Отправлено: 15:55, 13-09-2008 | #12
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Новый участник
Сообщения: 2
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Наметилась проблема такая - подключил все как и положено к передней панели, все работает кроме входа\выхода микрофона и наушников,кабель подключен правильно. Материнская плата Gigabyte GA-P35-DS3 , просмотрел BIOS не нашел нагде функции включения AC97(если не ошибаюсь должна быть для включения). Вопрос как выйти из положения?
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Отправлено: 09:05, 22-09-2008 | #13
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Старожил
Сообщения: 467
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Evil-S,
Обычно в биосе функция включения/отключения интегрированного кодека и выбора типа передней панели (front panel/front panel type обычно),но в некоторых последняя опция отсутствует. Внимательно посмотрите в биосе на предмет наличия выбора типа панели.Посмотрите в мануале какого типа разьем на матери. Посмотрите какого типа разьем на корпусе(АС97 или HD). Отпишитесь что выходит.
Позже сегодня выложу как подключать HD
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Отправлено: 09:33, 22-09-2008 | #14
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Сообщения: 26926
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Цитата Evil-S:
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Отправлено: 10:30, 22-09-2008 | #15
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Старожил
Сообщения: 467
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К HD Audio
Нумерация пинов у коннектора такая же как и у АС97
Назначение контактов в HD аудио:
1-PORT 1L-вход микрофона(левый канал)
2-GND-земля
3-PORT 1R-вход микрофона правый канал
4-PRESENCE#-контак определения подключения панели HDaudio(при низком уровне на этом контакте плата будет считать что панель являеться HD)
5-PORT 2R-линейный выход(правый канал)
6-SENSE1_RETURN-выход датчика подключения микрофона к разьему передней панели.
7-SENSE_SEND-так сказать "общий" провод для датчиков подключения разьемов устройств
8-KEY-пустой пин,ключ разьема
9-PORT 2L-линейный выход(левый канал)
10-SENSE2_RETURN-выход датчика подключения кстройства к разьему линейного выхода передней панели
Ниже приведна в общем виде схема панели на корпусе ктакого типа.
Если передняя панель являеться АС97 и в биосе нет выбора её типа то можно попробовать подключить по следующей схеме:
Подключите Mic_IN (MIC) к MIC2_L.
Подключите Audio_R (RIN) к OUT2_R
Подключите Audio_L (LIN) к OUT2_L.
Разъемы MIC_RET(SENSE1_RETURN-) и OUT_RET(SENSE2_RETURN) используются только для аудио решения HD; их не нужно подключать к решению AC'97.
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Последний раз редактировалось 12341234, 22-09-2008 в 22:11.
Отправлено: 13:03, 22-09-2008 | #16
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Новый участник
Сообщения: 2
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Ment69 конечно спасибо, но она по умолчанию включена, но реакции никакой не было на подключение какого либо оборудования.
12341234 подскажи пожалуйста как узнать какой провод от чего, а то я маркировок не нашел, а передняя панель наглухо закрыта так что не знаю какой к чему.
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Отправлено: 17:06, 22-09-2008 | #17
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Старожил
Сообщения: 467
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Evil-S,
А корпус чей неизвестно ? Каждый провод со своим коннектором или как в первом посте колодкой ? Если со своим то берешь мультиметр и 3,5мм джек,виыкаешь в гнездо и звонишь что на что выходит. Так найдешь выход на наушники и вход,ну и общий провод. При этом у тебя останеться некоторое количество пинов(если не останеться значит точно АС97 ) . Как видно из схемы у HD (когда у тебя остануться контакты) один будет звониться на корпус. И ещё три соединены через два датчика подключения(тоесть при вставлении в соотв гнездо он будет замыкать цепь). В ас 97 каждый из контаактов(имею ввиду сигнальные) выходов на наушники имеет возвратный контакт(с которым он соединен когда наушники не подключены) их можно так вызвонить(отключаешь от разьема наушников штекер когда найдешь сигнальные провода и смотришь не появился ли контакт междку каждым ихз них и оставшимися). Либо бывает что на одном проводе висят паральлельно два пина(таких проводов может быть 1 - 3,в таком случае твоя панель тоже являеться АС97,просто применены разьемы подешевле без возвратных контактов).
Если что то надо уточнить то отпишись.Если будет необходимость могу кинуть и схему АС97 панели суда хотя там вообще элементарное устройство)
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Отправлено: 22:11, 22-09-2008 | #18
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Сообщения: 26926
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Цитата 12341234:
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Отправлено: 05:41, 23-09-2008 | #19
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Старожил
Сообщения: 467
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Схема передней панели АС97
В первом посте все пояснения по подключению есть поэтому тут только схемы для тех кто хочет что то изменить или найти что куда подключенно(если коннекторы без опозновательеных знаков).
Так же встречаеться более упрощенная схема(где пины входа-выхода соответствующих каналов на коннекторе соединяються между собой на прямую а не через контакты гнезда):
Конденсаторов и индуктивностей в схемах может и не быть,они предусмотренны но их часто не ставят
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Отправлено: 10:23, 23-09-2008 | #20
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