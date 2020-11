Подключение контактов на переднюю панель корпуса

Ment69

Дата: 31-12-2013



Начнем с панели управления, то есть включение и прочее.

Этот вариант у 90% мат плат.

Индикатор обращения к жесткому диску 1 - 3 контакты

Световой индикатор питания 2 - 4 контакты

Очистить 5 - 7 контакты

Кнопка включения питания 6 - 8 контакты

Надеюсь все понимают что один ряд получается все четные, другой все нечетные?

У Asus все по другому, но у них четко прописаны буквы напротив контактов и догадываться об их предназначении нетрудно.

Для тех кто испытывает трудности с расшифровкой этих букв:



PLED - Power Led - сигнал питания (светодиод)

SPEAKER - Динамик системный

IDE LED- сигнал работы IDE (HDD) жесткого диска(светодиод)

PWRSW - Power Switch - кнопка питания

RESET - кнопка сброса (прерывание Power Good)



Далее рассмотрим вывод звука на переднюю панель.





Описывать HD я пока не буду, начнем с AC97:

Pin Signal Name Function

1 AUD_MIC Front Panel Microphone input signal Выход микрофона на переднюю панель

2 AUD_GND Ground used by Analog Audio Circuits Земля, масса, минус - как хотите

3 AUD_MIC_BIAS Microphone Power Что то связанное со смещением звука на микрофоне, надеюсь кто то более точно сообщит.

4 AUD_VCC Filtered +5 V used by Analog Audio Circuits 5 вольт питания для звука

5 AUD_FPOUT_R Right Channel Audio signal to Front Panel Выход правого канала на переднюю панель

6 AUD_RET_R Right Channel Audio signal to Return from Front Panel Вход правого канал на переднюю панель

7 HP_ON Reserved for future use to control Headphone Amplifier Зарезервировано для использования в будущем

8 KEY No Pin Бестолковый контакт

9 AUD_FPOUT_L Left Channel Audio signal to Front Panel Выход левого канала на переднюю панель

10 AUD_RET_L Left Channel Audio signal Return from Front Panel Вход левого канала на переднюю панель



Обычно мы имеем колодку или отдельные контакты с загадочными надписями:

1 MIC-VCC,

2 MIC-IN,

3 GND,

4 EAR L,

5 EAR R,

6 LINE L,

7 LINE R



Итак подключаем ваши контакты

Микрофон пока опустим, в дальнейшем распишу.

По поводу звука все просто:

6 LINE L в 9 AUD_FPOUT_L

4 EAR L в 10 AUD_RET_L

7 LINE R в 5 AUD_FPOUT_R

5 EAR R в 6 AUD_RET_R



Учтите что на некоторых системных платах не будет звука при установленных драйверах если не будет джамперов на этих контактах и не подключена передняя панель:





Обладателям Audigy, советую посетить



Контакты USB: спасибо 2503







Главное не перепутать +5 и GND - это крайние контакты.

+5V также обозначается иногда как VCC, а средние DATA - и DATA + на всех новых системных платах +5 вольт располагается с краю контактной площадки, а "земля" около незадействованного контакта, как видно на картинке. На старых системных платах (первые на сокете 478 и старые сокет 370) встречается, когда один ряд перевернут на 180 градусов.







