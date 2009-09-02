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Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

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BSOD - 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

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Конфигурация

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Изменения
Автор: Petya V4sechkin
Дата: 04-05-2010
Распространенные причины отображения сообщений об ошибках 0x00000077 и 0x0000007A

Bug Check 0x7A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR


Исходный вопрос участника
Всем привет...прошу помощи...винда грузится нормально...но частенько во время работы появляется синий экран с разными ошибками...последняя 0х0000007А и внизу подписано что у ошибка в файле pci.sys...проверил память ошибок нет...винт тоже вроде впорядке...сегодня потестю его ещё...вот тока в журнале конфликтов/совместное использование следующее:

Порт ввода/вывода 0x00000000-0x00000CF7 Шина PCI
Порт ввода/вывода 0x00000000-0x00000CF7 Контроллер прямого доступа к памяти
Порт ввода/вывода 0x000003C0-0x000003DF Стандартный мост PCI - PCI
Порт ввода/вывода 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce 7900 GS
IRQ 21 Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
IRQ 21 NVIDIA MCP61 Serial ATA Controller
Порт ввода/вывода 0x00000800-0x0000080F Ресурсы системной платы
Порт ввода/вывода 0x00000800-0x0000080F Ресурсы системной платы
IRQ 9 Microsoft ACPI-совместимая система
IRQ 9 SCSI/RAID Host Controller
Адрес памяти 0xC0000000-0xCFFFFFFF Стандартный мост PCI - PCI
Адрес памяти 0xC0000000-0xCFFFFFFF NVIDIA GeForce 7900 GS
Адрес памяти 0xD0000-0xDFFFF Шина PCI
Адрес памяти 0xD0000-0xDFFFF Ресурсы системной платы
Адрес памяти 0xA0000-0xBFFFF Шина PCI
Адрес памяти 0xA0000-0xBFFFF Стандартный мост PCI - PCI
Адрес памяти 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce 7900 GS
Порт ввода/вывода 0x000003B0-0x000003BB Стандартный мост PCI - PCI
Порт ввода/вывода 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce 7900 GS
Порт ввода/вывода 0x00000D00-0x0000FFFF Шина PCI
Порт ввода/вывода 0x00000D00-0x0000FFFF Ресурсы системной платы

уже запарился винду заново ставить...помогите плиз!!!

Отправлено: 21:56, 10-03-2008

 

Аватара для YikxX

Ветеран


Сообщения: 1602
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Обновить все драйвера на последние версии. Протестить проц, память, винт прогой S&M

Отправлено: 23:06, 10-03-2008 | #2



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Аватара для Gooch

Ветеран


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а BIOS перепрошить или не трогать?

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Отправлено: 05:08, 11-03-2008 | #3


Аватара для YikxX

Ветеран


Сообщения: 1602
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Думаю, пока не стоит.

Отправлено: 17:51, 11-03-2008 | #4


Аватара для Gooch

Ветеран


Contributor


Сообщения: 872
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так...драва скачал новые...обновил...начал тестить S&M...проц и память тестятся норм...на 66% теста поверхности диска выскакивает BSOD:

stop:0x00000077

begiding damp of physical memory.
physical memory dump complete.

какие мысли?

и ещё...включил запись отладочной информации...появился файлик в папке %SystemRoot%\Minidump...что с ним делать? чем и как прочитать?

-------
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Отправлено: 19:44, 11-03-2008 | #5


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Ветеран


Сообщения: 1602
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Проверка поверхности жесткого диска на наличие бэдов программами Victoria или MHDD проводилась? Винт какой - SATA или IDE? Давно ли менялся шлейф? В каком режиме работает контроллер жесткого (IDE, AHCI, RAID)?

Наверное, все-таки стоит попробовать перепрошить БИОС.

Выше есть тема - там можно выложить дамп, чтобы люди посмотрели что и как.
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Отправлено: 21:27, 11-03-2008 | #6



Moderator


Сообщения: 51065
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Gooch, в дополнение к вышесказанному:
Распространенные причины отображения сообщений об ошибках 0x00000077 и 0x0000007A

Посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Особое внимание к параметрам "Reallocated Sector Count", "Current Pending Sector", "Ultra DMA CRC Error Count". Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка).
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Отправлено: 22:21, 11-03-2008 | #7


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Ветеран


Contributor


Сообщения: 872
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Сегодня протестил винт...2 бед блока...вроде щас перестал глючить...ещё на днях пару тестов всей системы сделаю и посмотрю...всем спс за помощь и ещё...а может винт сыпаться из-за БП малой мощности?

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Отправлено: 21:36, 12-03-2008 | #8



Moderator


Сообщения: 51065
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Цитата Gooch:
а может винт сыпаться из-за БП малой мощности?
Очень даже может.
http://forum.oszone.net/showpost.php?p=741906

Отправлено: 21:50, 12-03-2008 | #9


Пользователь


Сообщения: 95
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Частенько стал замечать синие экраны
Информация такая: 0x0000007A (1 параметр, 0xc000000E ,3 п., 4.п)
Связано с файлом acpi.sys

Эту информацию читал но так и не понял решение проблемы:
http://www.oszone.net/1176/0x0000007...A_INPAGE_ERROR

0xC000000E или STATUS_NO_SUCH_DEVICE: оборудование не может быть определено.

Странно, учитивая что винчестеры (2xWD3200 RAID0) и мать (Asus P5B deluxe) у меня уже года 2.
Все дрова новые, наличие вирусов исключено.

Отправлено: 17:26, 24-10-2008 | #10

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Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x0000007A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR

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